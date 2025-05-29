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06:30, 29 мая 2025Наука и техника

Африканский континент начал раскалываться на части

GRL: Поток горячего вещества из мантии Земли разрывает литосферу Африки
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tall Black / Wikimedia

У ученых появились новые доказательства того, что Африканский континент действительно начал распадаться. Исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters, показало: под Восточно-Африканским рифтом поднимается мощный поток горячего вещества из мантии Земли, который медленно разрывает литосферу изнутри.

Ученые проанализировали газы из геотермального источника в вулканической кальдере Мененгай в Кении. Изотопный состав неона в этих газах оказался почти таким же, как в вулканических породах Танзании, Эфиопии и даже на Гавайях. Это значит, что у всех этих регионов может быть общий глубинный источник — гигантский «плюм» из мантии, поднимающийся с самой границы земного ядра.

Такой плюм постепенно расплавляет земную кору и создает трещины. Именно так формируются разломы, по которым континенты со временем раскалываются. Геологи давно знали, что Восточно-Африканская рифтовая система расширяется — но теперь стало ясно, что процесс идет не только на поверхности, но и из глубины Земли.

Если эти процессы продолжатся, через миллионы лет Африка может разделиться на два континента, а на месте разлома появится новый океан.

Ранее ученые обнаружили в Африке новые доказательства древней адаптации человека к окружающей среде.
Анализ ископаемых костей пальцев двух доисторических видов — Australopithecus sediba и Homo naledi — показал, что наши предки сочетали навыки хватания с лазанием по деревьям.

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