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16:26, 29 мая 2025Культура

Агутин назвал отталкивающие его в женщинах качества

Певец Леонид Агутин заявил, что его отталкивает мужественность в женщинах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Леонид Агутин

Леонид Агутин. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Российский певец Леонид Агутин назвал качества, которые считает отталкивающими в женщинах. Об этом он высказался в выпуске «Шоу Воли», доступном на Rutube.

Исполнитель подчеркнул, что он консервативен. «Женщины должны оставаться женственными, а мужчины — мужественными. Сейчас такое время, что не все женщины, к сожалению, такие. Любая грубость – ненормативная лексика и все то, что женщине не идет – мне не нравится», — поделился Агутин.

Певец также сказал, что в отношениях мужчина должен делиться частью своего дохода с партнершей, тогда как женщина может тратить заработанные деньги только на себя.

Ранее продюсер Сергей Дворцов предрек успешную карьеру дочери Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавете.

До этого Агутин объяснил, почему в его репертуаре нет песен, посвященных его супруге. По словам артиста, обычно он пишет композиции про разных женщин по заказу.

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