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02:01, 29 мая 2025Наука и техника

Apple защитила миллиарды долларов от мошенников

Apple расказала, что защитила $9 миллиардов пользователей от мошенников
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Adam Gray / Reuters

Американская корпорация Apple рассказала об успешной борьбе с мошенниками в собственных сервисах. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте компании.

В фирме отметили, что цифровой магазин App Store является безопасным и надежным местом для пользователей. В качестве подтверждения в компании заявили, что за последние пять лет удалось предотвратить мошеннические транзакции на сумму 9 миллиардов долларов. Причем Apple, по ее словам, удалось защитить 2 миллиарда долларов пользователей только за 2024 год.

Также IT-гигант сообщил, что в 2024 году закрыл 146 тысяч учетных записей разработчиков из-за подозрений в мошенничестве. По той же причине компания не одобрила публикацию 139 тысяч аккаунтов. Кроме того, за год было заблокировано 129 миллионов аккаунтов пользователей.

В компании заявили, что в 2024-м им также удалось удалить более 10 тысяч потенциально опасных приложений, найденных в App Store.

«В целом, посыл ясен: Apple хочет, чтобы мир знал, что правила App Store важны для защиты пользователей, и компания вкладывает в это значительные средства», — отреагировали на пресс-релиз журналисты издания 9to5Mac.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил обложить Apple пошлинами в размере 25 процентов за производство iPhone за пределами США.

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