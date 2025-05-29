Москвичам предложили бесплатно забрать животных из парка

В московском парке «Новодевичьи пруды» 1 июня пройдет выставка «Всем по собаке»

В московском парке «Новодевичьи пруды» 1 июня пройдет выставка «Всем по собаке», на которой у москвичей будет возможность забрать домой животное из приюта. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители фонда содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы».

Москвичам предложили познакомиться на фестивале с десятками собак, каждая из которых уже привита и готова к переезду. От желающих завести питомца потребуется пройти собеседование с волонтерами и заполнить анкету (для этого потребуется паспорт), так как передача собаки будет происходить по договору ответственного содержания. Однако организаторы отмечают, что на выставке ждут даже тех, кто не готов взять животное из приюта — с собаками можно просто поиграть.

«Приходите сами, приводите друзей, родных, коллег! И обязательно приносите подарки, на выставке будет работать пункт сбора приютам и мешокдобра — пункт сбора помощи животным из приютов», — добавляют организаторы. Выставка пройдет с 12:00 до 18:00, вход на нее бесплатный.

Ранее сообщалось, что команда «Ленты.ру» посетила приют для кошек Vetland Adoption. В приют доставили 325 килограммов наполнителя для лотков, а еще помогли его сотрудникам с ремонтом.