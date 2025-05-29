Бывшая республика СССР не смогла снизить добычу нефти

Аккенов: Казахстан не может сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+

Казахстан не может сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ и намерен даже увеличить ее. Об этом заявил министр энергетики Ерлан Аккенов, его слова приводит Bloomberg.

По словам чиновника бывшей страны СССР, более 70 процентов добычи в стране контролируют три крупных международных консорциума, и «республика не имеет права требовать сокращения добычи» на их месторождениях. В то же время республика не может «практически» сократить добычу на месторождениях, находящихся в ведении государственного АО «КазМунайГаз».

Тем временем Саудовская Аравия подтолкнула страны ОПЕК и партнеров увеличить добычу, чтобы наказать членов за нарушение квот на поставки. Главным «нарушителем» договоренностей сейчас является Казахстан, превысивший установленную для него квоту на 413 тысяч баррелей в сутки.

В этом году страна планирует добыть 96 миллионов тонн нефти, но Аккенов надеется превзойти этот показатель. Неспособность Астаны придерживаться ограничений ОПЕК+ уже породила слухи о том, что у увеличения поставок Саудовской Аравией есть другая цель, например предоставление уступок президенту США Дональду Трампу или возвращение утраченной доли на мировых нефтяных рынках. По мнению Energy Aspects Ltd., возможность выхода Казахстана из альянса является сложным вопросом, но не самым вероятным исходом.

Как полагают источники Reuters, участники соглашения ОПЕК+ согласуют очередной этап ускоренного повышения добычи нефти в субботу, когда встречу проведут делегации восьми стран. Добычу поднимут на 411 тысяч баррелей в сутки вместо 135 тысяч. Этот удар направлен на сланцевую нефть из США, отмечают они.