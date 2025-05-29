Доллар упал ниже 77 рублей

️Доллар упал почти на 4% и торгуется ниже 77 рублей

️Доллар упал почти на четыре процента и торгуется ниже 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные платформы Investing.com.

По состоянию на 22:00 по московскому времени доллар торгуется на отметке 76,9 рубля.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала, что продолжающееся укрепление рубля, которое пока не останавливает ни ситуация с ценами на нефть, ни угроза новых американских санкций против РФ, связано с перегревом курса.

Внебиржевой курс доллара в четверг, 29 мая, опустился ниже 79 рублей, а затем оказался и ниже 78-ми.