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22:03, 29 мая 2025Экономика

Доллар упал ниже 77 рублей

️Доллар упал почти на 4% и торгуется ниже 77 рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

️Доллар упал почти на четыре процента и торгуется ниже 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные платформы Investing.com.

По состоянию на 22:00 по московскому времени доллар торгуется на отметке 76,9 рубля.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала, что продолжающееся укрепление рубля, которое пока не останавливает ни ситуация с ценами на нефть, ни угроза новых американских санкций против РФ, связано с перегревом курса.

Внебиржевой курс доллара в четверг, 29 мая, опустился ниже 79 рублей, а затем оказался и ниже 78-ми.

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