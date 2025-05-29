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17:49, 29 мая 2025Экономика

Продолжающееся укрепление рубля объяснили перегревом курса

Аналитик Мильчакова: Уверенное укрепление рубля связано с перегревом курса
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Сергей Киселев / АГН «Мосĸва»

Продолжающееся укрепление рубля, который пока не останавливает ни ситуация с ценами на нефть, ни угроза новых американских санкций против РФ, связан с перегревом курса, следует из комментария ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, поступившего «Ленте.ру».

По ее словам, если абстрагироваться от геополитики, похоже, что на стоимость российской валюты сейчас в основном влияет ослабление доллара и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже на следующей неделе, усилившиеся на фоне снижения инфляции в стране.

Внебиржевой курс доллара в четверг опустился ниже 79 рублей, а затем оказался и ниже 78-ми. Все это происходит на фоне завершения в РФ налогового периода, которое, как ожидали многие эксперты, развернет курсовую динамику.

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«Уверенное укрепление российской валюты при крайней неустойчивости в ценах на нефть, вызывает предположения о перегреве курса», — пишет Мильчакова. Она ожидает, что до конца недели курс американской валюты будет колебаться в пределах 78−80 рублей, а на следующей неделе может начать укрепляться, поскольку достиг «весьма устойчивого уровня поддержки». Так или иначе, напомнила аналитик, внимание валютного рынка будет приковано к возможным переговорам в Стамбуле и к решению российского регулятора по ключевой ставке.

Как все чаще стали говорить специалисты, снижение курса доллара, происходящее в 2025 году, может быть связано со стремлением администрации Дональда Трампа справиться с хроническим торговым дефицитом. Члены команды главы США полагают, что завышенный курс нацвалюты делает американский экспорт менее конкурентоспособным, увеличивая зависимость страны от зарубежных товаров, а ценой возможности привлекать дешевое финансирование становится упадок собственного производства.

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