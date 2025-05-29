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11:44, 29 мая 2025Наука и техника

Обновление программ для Windows упростят

Обновления для Windows и приложений будут выпускать одновременно
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft запланировала значительно упростить процесс обновления операционной системы (ОС) Windows и сторонних приложений. На это обратило внимание издание The Verge.

Концепцию единых обновлений описала менеджер по продукту Windows Энджи Чен. По ее словам, «Центр обновлений Windows» должен стать открытой площадкой для разработчиков приложений. Они смогут подготавливать апдейты и патчи для своих программ, чтобы включать их в выпуски обновлений Windows и разворачивать одновременно с ними.

В настоящий момент обновления Windows и апдейты для установленных на компьютере программ приходят отдельно друг от друга. По мнению Чен, новый подход позволит упростить процесс обновлений приложений. Так, пользователь сможет устанавливать улучшения для ОС и программ одновременно, отслеживая историю изменений в «Центр обновлений Windows».

Энджи Чен предлагает использовать эту концепцию для корпоративных пользователей и уже пригласила разработчиков бизнес-приложений на закрытое тестирование функции. Однако журналисты The Verge заметили, что новым порядком выпуска обновлений могли бы воспользоваться и обычные пользователи.

В конце мая в Windows 11 добавили обновленный редактор «Блокнот» (Notepad) с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Программа научилась самостоятельно писать тексты.

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