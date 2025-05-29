ФСБ заподозрила в радикализме участвовавшего в переговорах с террористами муфтия

ФСБ: Ростовский муфтий провоцировал конфликты с мусульманским духовенством

Глава мусульманской организации попал под уголовное дело в российском регионе

Начало событий в новости Глава мусульманской организации попал под уголовное дело в российском регионе

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали муфтия Ахмеда Абусупьянова, который участвовал в переговорах с террористами, захватившими заложников в СИЗО-1. Об этом сообщает Baza.

Задержанного подозревают в руководстве ячейкой запрещенной в России террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». По данным ФСБ, он причастен к распространению религиозных идей радикального толка.

Спецслужбы считают, что задержанный пропагандировал нетерпимое отношение к представителям других конфессий и провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством. Он также участвовал в нападении на гражданина.

Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по статьям 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

Летом 2024 года девять заключенных СИЗО-1 сумели освободиться из камер и напали на сотрудников учреждения. В ходе штурма четверых террористов ликвидировали.