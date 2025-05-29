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12:37, 29 мая 2025Силовые структуры

Глава мусульманской организации попал под уголовное дело в российском регионе

В Ростовской области возбудили дело в отношении главы мусульманской организации
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Ростовской области возбудили дело в отношении руководителя религиозной организации мусульман, распространявшего религиозные идеи радикального толка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мужчину подозревают в преступлениях по статьям об организации деятельности экстремистской организации и хулиганстве.

Установлено, что он принимал участие в деятельности международного религиозного объединения, признанного в России экстремистским, а также пропагандировал нетерпимое отношение к представителям других конфессий и провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством. Также сообщается, что с группой лиц он напал на гражданина.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону вступившего в ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) мужчину приговорили к 14 годам колонии.

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