Глава мусульманской организации попал под уголовное дело в российском регионе

В Ростовской области возбудили дело в отношении главы мусульманской организации

В Ростовской области возбудили дело в отношении руководителя религиозной организации мусульман, распространявшего религиозные идеи радикального толка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мужчину подозревают в преступлениях по статьям об организации деятельности экстремистской организации и хулиганстве.

Установлено, что он принимал участие в деятельности международного религиозного объединения, признанного в России экстремистским, а также пропагандировал нетерпимое отношение к представителям других конфессий и провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством. Также сообщается, что с группой лиц он напал на гражданина.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону вступившего в ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) мужчину приговорили к 14 годам колонии.