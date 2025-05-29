Генеральный директор МАГАТЭ посетит Россию и Украину

Гендиректор МАГАТЭ Гросси приедет в Россию и на Украину на следующей неделе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию и Украину на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

«На следующей неделе посетит Киев и Россию в рамках своих регулярных контактов с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности во время конфликта», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Украина направила МАГАТЭ ноту протеста из-за возможного подключения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к российской энергосети. Киев обвиняет Москву в нарушении международного права.