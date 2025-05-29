Глава МИД Турции поделился с Каллас итогами переговоров с Путиным и Лавровым

Глава МИД Турции Фидан в разговоре с Каллас поделился итогами переговоров в РФ

Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с главой евродипломатии Кайей Каллас поделился итогами переговоров по украинскому урегулированию в России с президентом страны Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Обсуждались шаги, предпринятые для прекращения конфликта между Украиной и Россией. Министр Фидан поделился своими оценками встреч в России в начале этой недели и предстоящего визита на Украину», — заявили источники агентства.

Ранее глава турецкого МИД заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным получил реакцию российской стороны на переговоры с Киевом в Стамбуле 16 мая. По его словам, в таких переговорах важно понять «мысли собеседника», важно понять мышление сторон и то, «как выстроить это уравнение».