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13:01, 29 мая 2025Мир

Глава МИД Турции поделился с Каллас итогами переговоров с Путиным и Лавровым

Глава МИД Турции Фидан в разговоре с Каллас поделился итогами переговоров в РФ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с главой евродипломатии Кайей Каллас поделился итогами переговоров по украинскому урегулированию в России с президентом страны Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Обсуждались шаги, предпринятые для прекращения конфликта между Украиной и Россией. Министр Фидан поделился своими оценками встреч в России в начале этой недели и предстоящего визита на Украину», — заявили источники агентства.

Ранее глава турецкого МИД заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным получил реакцию российской стороны на переговоры с Киевом в Стамбуле 16 мая. По его словам, в таких переговорах важно понять «мысли собеседника», важно понять мышление сторон и то, «как выстроить это уравнение».

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