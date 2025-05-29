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15:39, 29 мая 2025Экономика

Цены на картофель в российском городе взлетели в 1,5 раза

Петербургский депутат Рябоконь сообщил о росте цен на картофель на 47 % с января
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

С начала января цены на картофель в Санкт-Петербурге взлетели почти в полтора раза (на 47 процентов), до 88 рублей за килограмм. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь («Единая Россия»).

По его словам, на втором месте по росту цен оказалась капуста — плюс 41 процент (70 рублей за килограмм), а замыкает тройку свекла — плюс 37 процентов (62 рубля за килограмм).

В целом цены на продовольственные товары в городе, по данным Петростата, на которые ссылается депутат, выросли на четыре процента. Рябоконь указал, что считает необходимым скорейшее принятие поправок, обязывающих продавцов указывать размер наценки на социально значимые продовольственные товары для лучшего контроля цен.

Ранее директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина объяснила, что рекордный рост цен на картофель в последний год связан с дефицитом овощехранилищ. По ее словам, большая часть картофеля, выращенного в России, но не проданного до ноября-декабря, просто пропадает.

Другие эксперты отмечают, что дефицит картофеля в России возник из-за отказа многих граждан от самостоятельного выращивания корнеплода при сохранении уровня его потребления, а также из-за нехватки качественных семян европейских производителей.

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