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16:23, 29 мая 2025Наука и техника

Китайская многоразовая ракета Yuanxingzhe-1 совершила мягкую посадку

Китайская многоразовая ракета Yuanxingzhe-1 совершила мягкую посадку на воду
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Прототип первой ступени многоразовой ракеты Yuanxingzhe-1 (YXZ-1) китайской компании Sepoch (официально — Beijing Jianyuan Technology) совершил успешную мягкую посадку на воду. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Ступень стартовала 28 мая в 23:40 по московскому времени с площадки на космодроме Хайян в провинции Шаньдун. Поднявшись на высоту 2,5 километра, ракета начала плавное снижение, завершившееся вертикальным приводнением у побережья в Желтом море. В Sepoch заявили о полном успехе проведенных испытаний, длившихся 125 секунд.

Испытательный образец первой ступени YXZ-1 изготовлен из тонкостенной нержавеющей стали. Диаметр изделия — 4,2 метра, высота — 26,8 метра, взлетная масса — 57 тонн. Испытательный образец оснащен многоразовыми двигателями Longyun китайской компании Jiuzhou Yunjian (JZYJ), работающими на жидких метане и кислороде.

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Носитель YXZ-1, также известный как Hiker-1, рассчитан на выведение на низкую околоземную орбиту грузов массой до 10 тонн. Первый испытательный орбитальный полет Yuanxingzhe-1 запланирован на текущий год.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай успешно запустил миссию Tianwen-2 к квазиспутнику Земли астероиду (469219) Камоалева.

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