Сенатор Косачев: Усиление атак на РФ не приблизит мир, не сделает ее сговорчивее

Усиление атак на Россию не приблизит мир и не сделает Москву «сговорчивее» в отношении пустых ультиматумов Европы и Киева. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Комментируя возможность поставок дальнобойного оружия ФРГ Украине, он подчеркнул, что атаки не укрепят безопасность Германии.

«Попытки Берлина поиграть в неопределенность вокруг [ракет] Taurus — игра с ядерным огнем», — уточнил чиновник.

Косачев напомнил, что до этого, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия не является и не хочет становиться стороной войны.

26 мая Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Канцлер также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.