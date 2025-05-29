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18:50, 29 мая 2025Бывший СССР

Красный Крест рассказал о пропавших без вести украинцах

Красный Крест получил 400 тысяч обращений о пропавших без вести украинцах
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Красный Крест получил 400 тысяч обращений от украинских семей, которые ищут своих близких, пропавших без вести. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

Красный Крест добавил, что это число по состоянию на апрель.

Ранее численность молодежи на Украине с 2022 по 2024 год сократилась на 2,3 миллиона человек. При этом за 2024 год почти на треть выросла доля молодых украинцев, уехавших за границу и категорически отказывающихся возвращаться домой.

До этого заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун сообщил, что демографическая ситуация на Украине остается критической, с 2022 по 2025 год население страны сократилось на 8 миллионов человек.

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