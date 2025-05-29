Лавров назвал многополярность угрозой доминированию Запада

Лавров: Многополярность представляет угрозу для Запада

Западные страны убеждены, что многополярность представляет угрозу для их доминирования на международной арене. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Главная угроза исходит от тех сил на Западе, которые пытаются воспрепятствовать объективным процессам многополярности, воспринимают их как вызов своему глобальному доминированию, не хотят без боя отказываться от тех преимуществ в политике, финансах, торговле, которые они присвоили себе еще с колониальных времен», — сказал российский дипломат.

Ранее Лавров заявил, что неолиберальные власти стран Запада считают многополярность вызовом, а не возможностью для себя и поэтому делают ставку на конфликты и постоянную конфронтацию.