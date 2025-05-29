Лавров рассказал о кресте на евроатлантической безопасности

Лавров: Запад сам поставил крест на модели евроатлантической безопасности

Запад сам поставил крест на модели евроатлантической безопасности. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Сегодня можно с уверенностью говорить, что евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития», — сказал министр.

Лавров объяснил, что западные страны сами поставили крест на той системе, которая выстраивалась вместе с Россией еще с конца 60-х годов.

Ранее глава российского МИД назвал экспансию НАТО на восток причиной глубокого кризиса безопасности Европы. По его словам, линия на затягивание Украины в Североатлантический альянс стала «спусковым крючком» конфликта.