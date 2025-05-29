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14:20, 29 мая 2025Мир

Лавров рассказал о кресте на евроатлантической безопасности

Лавров: Запад сам поставил крест на модели евроатлантической безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Запад сам поставил крест на модели евроатлантической безопасности. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Сегодня можно с уверенностью говорить, что евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития», — сказал министр.

Лавров объяснил, что западные страны сами поставили крест на той системе, которая выстраивалась вместе с Россией еще с конца 60-х годов.

Ранее глава российского МИД назвал экспансию НАТО на восток причиной глубокого кризиса безопасности Европы. По его словам, линия на затягивание Украины в Североатлантический альянс стала «спусковым крючком» конфликта.

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