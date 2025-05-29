Лавров высказался о действиях НАТО в Арктике

Лавров: НАТО ищет предлоги для размещения своей инфраструктуры в Арктике

Североатлантический альянс ищет предлоги для размещения своей инфраструктуры в Арктике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Если мы посмотрим на север континента, то фиксируем там откровенные попытки милитаризации Арктики, поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО», — сказал глава внешнеполитического ведомства России.

По словам Лаврова, на юге Евразии альянс ищет новые точки входа в Афганистан после «бесславного бегства» четыре года назад.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что НАТО создаст в Норвегии новый Объединенный центр управления воздушными операциями (Combined Air Operations Centres — Allied Air Command, CAOC). Он станет третьим по счету подобным плацдармом альянса в Европе.

Также появлялась информация о планах Великобритании разместить постоянные воинские контингенты в Арктике из-за усилившегося военного присутствия России в регионе.