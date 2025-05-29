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10:52, 29 мая 2025Спорт

Литовские пловцы отказались делить пьедестал с россиянами

Литовские пловцы-ветераны отказались делить пьедестал с россиянами
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpressc.om

Литовские пловцы отказались делить пьедестал с россиянами на Всемирных играх ветеранов спорта. Об этом сообщает 15min.lt.

Всемирные игры ветеранов спорта проходят в Тайбэе (Тайвань) с 17 по 30 мая. Россияне участвуют в турнире под флагом страны. Литовцы Аушра Гарджюлене, Сигитас Каткявичюс и Лина Белинене решили прийти на награждение отдельно от россиян.

От рукопожатий и совместных фото с россиянами регулярно отказываются украинские спортсмены. Подобные ситуации происходили в теннисе, художественной гимнастике, синхронном плавании и борьбе.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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