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18:26, 29 мая 2025Забота о себе

Любителей выпивать бокал вина за ужином предупредили о проблемах со здоровьем

Врач Бальеста предупредила диабетиков о вреде бокала вина за ужином
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rinat Shakirov / Unsplash

Врач Ана Перес Бальеста заявила, что любители выпивать бокал вина за ужином могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. О вреде такой привычки она рассказала изданию Vanitatis.

Как отметила Бальеста, один бокал вина в день кажется незначительным, но в год наберется несколько десятков литров алкоголя. Особенно такая привычка вредит людям с проблемами с давлением, сахарным диабетом и повышенным уровнем холестерина в крови, предупредила она.

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То же самое, по словам медика, касается ежедневной банки пива и стакана газировки. В связи с этим специалистка призвала заменить перечисленные напитки на воду. При этом она подчеркнула, что полностью алкоголь можно не исключать, но пить его лучше как можно реже.

Ранее врач скорой помощи Мигель Ассал заявил, что нельзя сочетать алкоголь с некоторыми лекарствами. К примеру, спиртные напитки, по его словам, усиливают сонливость от антигистаминных препаратов.

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