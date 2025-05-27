Названы несовместимые с алкоголем лекарства

Врач Ассал предупредил о язвах из-за сочетания ибупрофена с алкоголем

Врач скорой помощи Мигель Ассал заявил, что некоторые лекарства не стоит совмещать с алкоголем, чтобы не возникли серьезные проблемы со здоровьем. Их он назвал в беседе с изданием El Español.

Как предупредил Ассал, нестероидные противовоспалительные средства, в том числе ибупрофен, в сочетании с алкоголем могут повредить слизистую оболочку желудка вплоть до язв. Кроме того, опасность представляет парацетамол, поскольку он, как и спиртные напитки, негативно влияет на печень, а также антибиотики, пояснил медик.

Врач предостерег от употребления алкоголя вместе с лекарствами, которые имеют седативный эффект. В качестве примера он привел антигистаминные препараты, использующиеся для лечения аллергии, и медикаменты от повышенной тревожности. Дело в том, что при таком сочетании сонливость существенно усилится, заключил специалист.

Ранее терапевт Назифат Уртенова посоветовала не сочетать некоторые медикаменты с кофе. По ее словам, это чревато бессонницей и головной болью.