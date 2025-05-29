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14:58, 29 мая 2025Россия

Мертвого российского школьника нашли в частном доме

В поселке Тайцы Ленобласти нашли мертвого 16-летнего школьника в частном доме
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В поселке Тайцы Ленинградской области нашли мертвого 16-летнего школьника в частном доме. Об этом сообщил источник 78.ru, знакомый с ситуацией.

По данным российского издания, подросток проживал в этом доме. Удалось выяснить, что семья несовершеннолетнего на учете в ПДН никогда не состояла. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту произошедшего.

До этого стало известно, что в Ивангороде Ленобласти 11-летняя школьница приняла ванну и не выжила. Мать девочки зашла в комнату и увидела, что та лежит в воде головой вниз. Она вызвала бригаду медиков, однако прибывшие врачи реанимировать учащуюся не смогли.

Еще раньше в Омске 15-летняя школьница не выжила после снижения температуры до 34 градусов.

Вот это да!
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