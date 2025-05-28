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09:47, 28 мая 2025Россия

11-летняя российская школьница приняла ванну и не выжила

78.ru: В Ивангороде 11-летняя школьница приняла ванну и не выжила
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ивангороде Ленинградской области 11-летняя школьница приняла ванну и не выжила. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского издания, все произошло накануне в квартире на улице Федюнинского. Мать зашла в комнату и увидела, что девочка лежит в воде головой вниз.

Горожанка сразу же вызвала бригаду медиков. Сама бросилась оказывать первую помощь, однако спасти подростка не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Омске 15-летняя школьница не выжила после снижения температуры до 34 градусов. Семья уверена, что девятиклассницы не стало из-за неверно поставленного врачами диагноза. По факту случившегося в российском городе было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше в Калининграде 16-летняя студентка выпила пива и оказалась в реанимации.

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