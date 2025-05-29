Минтранс подготовил обновление правил перевозки детей в автомобилях

Минтранс подготовил проект с уточнением правил перевозки детей в автомобилях

Минтранс России подготовил поправки для правил дорожного движения (ПДД), уточняющие требования перевозки детей в автомобилях. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В предлагаемых изменения Минтранс разъяснил термин «детская удерживающая система». Согласно поправкам, это конструкция, которая предназначена для перевозки ребенка в транспорте и снижении рисков причинения вреда его здоровью. При этом подчеркивается, что к таким устройствам не относятся «лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки ‎на ремни безопасности и другие аналогичные предметы».

В ведомстве пояснили, что адаптеры ремней безопасности и бескаркасные «не только бесполезными при аварии, но и могут усугубить последствия для ребенка». При этом ряд производителей таких устройств находят способ получить документы, которые позволяют считать их полноценными автокреслами. Таким образом для водителей появляются лазейки, помогающие избежать штрафов при использовании таких изделий.