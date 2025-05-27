Госдума одобрила проект о наказании водителей за езду после приема ряда лекарств

ГД одобрила проект о наказании за езду в состоянии лекарственного опьянения

Госдума рассмотрела в первом чтении и одобрила законопроект о наказании водителей за езду после приема лекарств, вызывающих состояние опьянения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Предлагаемые поправки вносят в Кодекс об административных правонарушениях изменения, согласно которым автомобилистов будут наказывать в случае наличия в организме входящих в состав ряда препаратов веществ, ухудшающих внимание. Помимо этого, авторы инициативы считают необходимым установить «совокупность клинических признаков опьянения» от таких лекарств.

Перечень веществ, наличие которых в организме станет поводом для привлечения к ответственности, определит правительство России. В него могут включить анестетики, препараты против эпилепсии и болезни Паркинсона, а также снотворные и седативные средства.

Ранее в Госдуме захотели лишать автомобилистов водительских прав за создание на дорогах помех для машин скорой помощи. Депутаты внесли соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента 12 мая, однако документ пока не рассматривался.