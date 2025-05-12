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10:29, 12 мая 2025Россия

В Госдуме захотели лишать водительских прав еще за одно нарушение

В Госдуму внесли проект о лишении водителей прав за помехи машине скорой помощи
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Госдуме захотели лишать автомобилистов водительских прав за создание на дорогах помех для машин скорой помощи. Законопроект внесен в нижнюю палату парламента 12 мая, следует из информации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно действующему законодательству, штраф до семи тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до года предусмотрено за непредоставление преимущества на дорогах автомобилям со специальными обозначениями и работающими проблесковым маячком синего цвета и спецсигналом. Авторы инициативы предлагают дополнить соответствующую статью Кодекса об административных правонарушениях частью о непропуске именно машины скорой помощи.

Как отмечается в пояснительной записке, участившиеся случаи создания помех для движения транспорта экстренной медпомощи говорят о недостаточности санкций. «В то же время несвоевременное оказание скорой медицинской помощи может привести к крайне негативным последствиям, вплоть до смерти больного», — подчеркивают депутаты.

Они предлагают наказывать нарушителей штрафом в размере от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей с гарантированным лишением водительских прав на срок от трех месяцев до двух лет.

Ранее в Госдуме захотели в три раза увеличить штрафы для водителей за парковку на тротуарах. Так, в регионах взыскиваемые с нарушителей суммы предлагается поднять с одной тысячи до трех тысяч рублей, а при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге нарушителям придется заплатить пять тысяч рублей вместо трех тысяч рублей, а повторное нарушение обойдется в 7,5 тысячи рублей.

ЖЗЛ
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