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08:08, 29 мая 2025Россия

Момент падения сбитого в Подмосковье беспилотника попал на видео

Момент падения сбитого в Одинцово беспилотника попал на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента падения беспилотника, сбитого в Одинцовском городском округе Московской области. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видна резкая световая вспышка, после указания которой возникает облако дыма. Судя по всему, дрон задел многоэтажку, в затем упал у дома.

ВСУ пытались атаковать Московский регион в ночь на четверг, 29 мая. По данным Минобороны, над регионом за ночь перехватили три беспилотника. Известно, что обломки беспилотника упали на проспекте Вернадского в Москве, его частично оцепили.

Предварительно, до Московского региона беспилотники пытались долететь через Рязань. Над городом ночью сбивали дроны — звуки взрывов слышали жители Ряжского и Скопинского районов.

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