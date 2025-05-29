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17:22, 29 мая 2025Интернет и СМИ

Мошенники подделали сайт МВД

МВД предупредило, что мошенники подделали сайт ведомства, чтобы красть данные
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Мошенники подделали сайт Министерства внутренних дел (МВД) России, чтобы красть данные россиян. О фишинговом ресурсе ведомство предупредило в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

МВД уточнило, что поддельный ресурс имел адрес mvdsupport.ru. На странице пользователям предлагалось ввести личные данные, которые впоследствии оказались бы у мошенников.

В ведомстве добавили, что ресурс скоро заблокируют, однако не исключили, что в сети появятся аналогичные. МВД напомнило, что официальный сайт доступен по адресу мвд.рф.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, крадущих аккаунты в сервисах такси. Уточнялось, что злоумышленники получают доступ к профилям жертв и крадут их деньги, делая фиктивные заказы.

До этого гражданам перечислили признаки мошенничества в Telegram. Уточнялось, что россиян должны насторожить подарки от незнакомцев или обещания ценного приза.

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