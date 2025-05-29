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09:25, 29 мая 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о крадущих аккаунты в сервисах такси мошенниках

МВД предупредило, что мошенники крадут аккаунты россиян в сервисах такси
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники крадут деньги россиян, получая доступ к их аккаунтам в сервисах такси и доставки. О новой уловке злоумышленников предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве рассказали, что мошенники пишут россиянам, заказавшим такси, от имени водителя в мессенджере. Они сообщают, что с заказом возникла проблема, и просят назвать код из СМС или пуш-уведомления. Их аферисты используют для входа в аккаунт жертвы, через который они затем оформляют фиктивные заказы на поездки.

«Деньги за несуществующие поездки списываются с привязанной к аккаунту банковской карты. Списанные средства поступают не на счет сервиса, а на счета мошенников, которые они прикрепили к аккаунту жертвы», — уточнили в ведомстве.

Чтобы защититься от такой мошеннической уловки, МВД призвало граждан никому не сообщать коды из СМС или уведомлений.

Ранее россиянам перечислили признаки мошенничества в Telegram. Уточнялось, что следует насторожиться, если незнакомец отправляет подарки в мессенджере или обещает призы.

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