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06:00, 29 мая 2025Интернет и СМИ

Раскрыты основные признаки мошенников в популярном мессенджере

F6: Подарки от незнакомцев в мессенджерах могут быть признаком мошенничества
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Поступающие от незнакомцев обещания подарков или призов в популярных мессенджерах могут быть отправлены мошенниками, рассказал эксперт компании F6 и тренер по кибербезопасности Игорь Потапов. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл основные признаки потенциальной атаки злоумышленников.

«Помните: бесплатный сыр — только в мышеловке. Если обещают что-то в подарок, например, бесплатную подписку или ценный приз, при определенных условиях, — это признак манипуляции и возможного обмана», — посоветовал Потапов.

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Кроме того, он предостерег россиян от перехода по ссылкам из любых неожиданных сообщений в Telegram, причем даже в тех случаях, когда они отправлены знакомыми. Если такое сообщение пришло, следует связаться с отправителем другим доступным способом и уточнить подробности. Если собеседник к тому моменту еще не будет знать, что его взломали, это поможет ему быстрее начать реагировать на случившееся. Кроме того, необходимо, не кликая по ссылке, убедиться, что она ведет именно по указанному в сообщении адресу — для этого достаточно навести на нее курсор.

«Если вы все же нажали на ссылку, сразу же поменяйте пароль для входа в аккаунт. Проверьте список подключенных устройств и отключите все незнакомые и недоступные. Если злоумышленники перехватили доступ к аккаунту, срочно сообщите об этом в службу поддержки мессенджера», — порекомендовал эксперт F6.

Он добавил, что в Telegram лучше активировать двухфакторную аутентификацию, которая в этом мессенджере называется «Облачный пароль». Она станет еще одним барьером от киберпреступников, которые попытаются завладеть данными потенциальной жертвы.

Ранее стало известно о том, что мошенники обманывают желающих найти работу россиян, представляясь сотрудниками известных маркетплейсов и предлагая заработок на лайках. Уточняется, что злоумышленники отправляют голосовые сообщения такого рода в Telegram.

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