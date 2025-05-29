На Украине заявили о применении дрона-матки с ИИ

На Украине заявили о применении дрона-матки с дальностью 300 километров

Украина применила беспилотник-матку, который несет ударные FPV-дроны. Об этом заявил Министр цифровой трансформации республики Михаил Федоров Telegram.

Отмечается, что дальность полета носителя составляет 300 километров. Матка несет два квадрокоптера с искусственным интеллектом (ИИ), которые могут находить цели автономно.

Министр утверждает, что дрон может работать без GPS. Визуально-инерциальная навигация использует изображения с камер и лидар. По его словам, эти аппараты уже применяют в боевых условиях. Стоимость одного запуска — десять тысяч долларов.

Ранее в мае издание South China Morning Post писало, что китайский беспилотник-дрононосец Jiu Tian к концу июня может совершить первый испытательный полет. Аппарат с дальностью полета 7000 километров сможет нести сто небольших беспилотников. Максимальная высота полета носителя дронов — 15 километров.