Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:59, 29 мая 2025Наука и техника

На Украине заявили о применении дрона-матки с ИИ

На Украине заявили о применении дрона-матки с дальностью 300 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал FEDOROV

Украина применила беспилотник-матку, который несет ударные FPV-дроны. Об этом заявил Министр цифровой трансформации республики Михаил Федоров Telegram.

Отмечается, что дальность полета носителя составляет 300 километров. Матка несет два квадрокоптера с искусственным интеллектом (ИИ), которые могут находить цели автономно.

Министр утверждает, что дрон может работать без GPS. Визуально-инерциальная навигация использует изображения с камер и лидар. По его словам, эти аппараты уже применяют в боевых условиях. Стоимость одного запуска — десять тысяч долларов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в мае издание South China Morning Post писало, что китайский беспилотник-дрононосец Jiu Tian к концу июня может совершить первый испытательный полет. Аппарат с дальностью полета 7000 километров сможет нести сто небольших беспилотников. Максимальная высота полета носителя дронов — 15 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Был в списке целей». Подрыв освобождавшего Мариуполь ветерана СВО шокировал Россию. Что говорят о громком убийстве и его целях?

    Рособрнадзор отреагировал на инцидент с раздеванием школьников и угрозами перед ЕГЭ

    Топ-менеджера энергокомпании задержали при попытке улететь из России

    Россиянка лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с незнакомцами

    На Украине заявили о применении дрона-матки с ИИ

    Мавзолей Ленина отреставрируют за десятки миллионов рублей

    На российском заводе найден новорожденный ребенок без признаков жизни

    На Западе предупредили об угрозе открытого конфликта России и НАТО

    Трое приятелей получили многолетние сроки за госизмену и диверсии в российском регионе

    Экономист заявил о снижении спроса на ипотеку и автотехнику в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости