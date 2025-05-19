Китай испытает носитель дронов в июне

SCMP: Китай планирует испытать дрононосец Jiu Tian до конца июня

Китайский беспилотник-дрононосец Jiu Tian к концу июня может совершить первый испытательный полет. О планируемых испытаниях сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на китайские СМИ.

Отмечается, что дрон с дальностью полета до 7000 километров сможет нести сто небольших беспилотников. Первый полет ознаменует начало серии испытаний, после которых Jiu Tian могут принять на вооружение Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Jiu Tian впервые представили на китайском авиасалоне в Чжухае в ноябре. Аппарат с реактивным двигателем может нести до шести тонн полезной нагрузки. Максимальная высота полета беспилотника — 15 километров. Дрон с размахом крыла 25 метров сможет пролетать над зонами действия распространенных систем противовоздушной обороны средней дальности.

В фюзеляже Jiu Tian можно установить отсеки для запуска небольших дронов. Кроме того, аппарат способен нести различные средства поражения и разведывательное оборудование на восьми точках подвески вооружения.

В январе стало известно, что беспилотный транспортный самолет CH-YH1000, разработанный китайской компанией Aerospace CH UAV, прошел очередной этап испытаний. Беспилотник может нести до 1000 килограммов груза.