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15:54, 29 мая 2025Культура

Народный артист РСФСР назвал себя подкаблучником

Актер Михаил Боярский заявил, что рад быть подкаблучником
Ольга Коровина

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Народный артист РСФСР Михаил Боярский признался, что считает себя подкаблучником. Об этом он рассказал в интервью «Каравану историй».

«Я подкаблучник и рад, что есть каблук, который может на меня опереться», — заявил актер. Он отметил, что хочет быть полезным для своей супруги Ларисы Луппиан, любит покупать игрушки внукам и лично ходить в магазины со списком от жены. Артист добавил, что не любит часто выходить из дома и предпочитает находиться с семьей.

Боярский и Луппиан поженились в 1977 году. В браке родились сын Сергей и дочь Елизавета.

Ранее сообщалось, что театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге объявил об отмене показов спектакля «В этом милом старом доме» из-за плохого самочувствия главной звезды постановки — Михаила Боярского. До этого стало известно, что артиста госпитализировали после падения с высоты нескольких метров во время репетиции.

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