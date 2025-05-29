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10:03, 29 мая 2025Спорт

Назван топ-10 самых дорогих футбольных клубов Европы

Football Benchmark назвал «Реал» самым дорогим клубом Европы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Football Benchmark назвал топ-10 самых дорогих футбольных клубов Европы. Список приводится на сайте организации.

Возглавил рейтинг мадридский «Реал», стоимость которого оценивается в 6,3 миллиарда евро. В топ-3 вошли «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды отметились показателями в 5,2 и 5,1 миллиарда евро соответственно.

В десятку рейтинга также попали «Барселона», «Бавария», «Ливерпуль», «Арсенал», «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм» и «Челси». Их стоимость оценивается от 4,5 до 2,9 миллиарда евро.

Победитель Лиги чемпионов станет известен 31 мая. В финале, который пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арене», сыграют ПСЖ и «Интер».

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