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11:12, 29 мая 2025Наука и техника

Назван неожиданный фактор усложнения лечения рака

Discov Oncol: Низкая мышечная масса названа причиной тяжелого течения рака груди
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

Женщины с низкой мышечной массой сталкиваются с более тяжелым течением рака груди — к такому выводу пришли ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии. Исследование, опубликованное в Discover Oncology, показало: мышечная масса играет ключевую роль в переносимости химиотерапии, снижении токсичности и общем выживании пациенток.

В исследовании приняли участие 54 женщины с ранней стадией рака груди. До начала лечения они прошли анализ состава тела с помощью КТ, биоимпедансного теста и серии функциональных испытаний — замеров силы хвата, скорости ходьбы и другое. Через пять лет ученые сверили данные с медицинскими записями: выживаемость оказалась существенно ниже у женщин с низкой мышечной массой, даже если внешне они выглядели «здоровыми» из-за лишнего веса.

По словам авторов, лишний жир может скрывать дефицит мышц, а именно мышцы участвуют в регуляции воспаления, усвоении лекарств и восстановлении организма. Потеря мышечной массы усиливает токсическое действие химиотерапии, замедляет восстановление и повышает риск смертности.

Врачи рекомендуют начинать наблюдение за мышечной массой сразу после постановки диагноза и подключать умеренные силовые нагрузки и белковое питание уже на ранних стадиях. Особую ценность представляет метод оценки так называемого фазового угла — показателя биоимпедансного анализа, который помогает отслеживать состояние клеток и предсказывать исход лечения.

Ранее ученые выяснили: даже умеренная физическая активность, включая простые повседневные действия, может существенно снизить риск развития рака. Согласно данным исследования, 7-9 тысяч шагов в день сокращают вероятность заболевания на 11-16 процентов.

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