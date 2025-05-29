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20:52, 29 мая 2025Из жизни

НЛО «размером с автомобиль» появился над аэропортом крупного города и попал на видео

В Великобритании НЛО появился над аэропортом Манчестера и попал на видео
Никита Савин
Никита Савин

В Великобритании неопознанный летающий объект (НЛО) появился над аэропортом Манчестера. Об этом сообщает What’s The Jam.

Неопознанный объект в авиагавани крупного города попал на видео, снятое Джорданом Эвансом. В ролике видно, как серебристый шар движется над взлетно-посадочной полосой.

Очевидец рассказал, что заметил странный шар размером с небольшой автомобиль, когда сидел в пабе при аэропорте. «Он был шарообразным, и на него не влияли порывы ветра. Он двигался по идеальной прямой справа налево с постоянной скоростью прямо над взлетно-посадочной полосой», — заявил Эванс. Он также отметил, что в тот день было ветрено, и если бы это был воздушный шар, то его бы сдуло.

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Похожий НЛО уже появлялся над аэропортом Манчестера в марте 2024 года. Позже британский уфолог Марк Кристофер Ли заявил, это был китайский фонарик, запущенный во время праздника.

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