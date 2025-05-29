Объем просрочки по кредиткам в России взлетел

ОКБ: Объем просрочки по кредиткам в России вырос почти на 70 процентов

С октября 2024-го по апрель 2025-го суммарный объем просрочки по кредитным картам в России увеличился почти на 70 процентов и достиг отметки в 110 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За отчетный период доля просроченной задолженности по кредиткам достиг трех процентов от всех обязательств банковских клиентов по этому виду продуктов. Негативная динамика начала прослеживаться на внутреннем рынке в прошлом году, а в начале 2025-го ситуация с рисками невыплат обострилась на фоне резкого ухудшения качества обслуживания кредитов, пояснил глава ОКБ Михаил Алексин.

Глава аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев связал подобную тенденцию в том числе с падением платежеспособности россиян из-за высокой инфляции. По итогам первого квартала 2025-го, напомнил он, темпы роста потребительских цен в стране составили 8,3 процента в годовом выражении.

Это оказалось особенно чувствительным на фоне прекращения роста реальных доходов населения (общей прибыли за вычетом обязательств в виде долгов или аренды), заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Стремительное удорожание жизни заставляет граждан брать кредиты с повышенными ставками, что также негативным образом сказывается на их благосостоянии и способности совершать ежемесячные платежи по такого рода банковским продуктам, заключил он.

На фоне ухудшения ситуации с просрочкой россияне в 2025 году стали чаще обращаться в финансовые организации с целью реструктурировать кредиты. По данным ЦБ, за последние несколько кварталов доля реструктурированных розничных займов в общем портфеле банков увеличилась на 1,6 процентного пункта и достигла 2,7 процента. В регуляторе объяснили подобную динамику тем, что за кредитами с повышенными ставками чаще всего обращаются граждане с высоким уровнем кредитного риска.