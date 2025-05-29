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13:57, 29 мая 2025Наука и техника

Обнаружен способ предотвратить слепоту

JAMA: Лечение увеита зачастую требует мультидисциплинарного подхода
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Тарасов / РИА Новости

Ученые из Университета Бристоля разработали новые клинические рекомендации по лечению увеита — одной из ведущих причин потери зрения во всем мире. Исследование опубликовано в JAMA и призывает к более раннему выявлению этого воспалительного заболевания глаза, которое зачастую остается недооцененным даже среди врачей.

Увеит поражает внутренние структуры глаза, вызывая боль, покраснение, повышенную светочувствительность, появление «мушек» и резкое ухудшение зрения. Он может развиться в любом возрасте, но чаще всего диагностируется у людей от 20 до 50 лет. По оценкам, заболевание вызывает до 10 процентов всех случаев слепоты.

По словам главного автора исследования, увеит нередко выявляется слишком поздно — когда уже необратимо повреждена сетчатка. Чтобы этого избежать, исследователи проанализировали почти 3000 научных работ и составили руководство, которое поможет врачам точнее диагностировать болезнь и подбирать индивидуальное лечение.

Оказалось, в зависимости от причины, увеит требует разных подходов: при неинфекционной форме применяются иммунодепрессанты, а при инфекционной — противомикробные препараты. Исследование подчеркивает важность мультидисциплинарного подхода: часто увеит связан с системными болезнями, и для его лечения необходимо участие ревматологов, офтальмологов и инфекционистов.

Авторы призывают к информированию населения и медицинского сообщества, ведь своевременное обращение за помощью и индивидуальный подход к терапии могут сохранить зрение тысячам людей.

Ранее ученые нашли способ восстановления зрения при возрастных поражениях сетчатки. Исследователи из США добились улучшения зрительных функций с помощью инъекций золотых наночастиц и мягкой лазерной стимуляции.

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