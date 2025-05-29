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20:21, 29 мая 2025Культура

Организаторам концерта Киркорова пригрозили крупным штрафом

Юрист Хаминский заявил, что организаторов концерта Киркорова могут оштрафовать
Андрей Шеньшаков

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Юрист Александр Хаминский рассказал, что концертную площадку, где проходил концерт Филиппа Киркорова, в ходе которого он получил ожог, могут оштрафовать. Его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам эксперта, владельцам концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге может грозить штраф до 800 тысяч рублей. В ходе выступления фейерверки на руках артиста сработали некорректно.

«Штраф за такое может достигать для юридических лиц 400 тысяч рублей. Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло причинение вреда здоровью человека, штраф составит до 800 тысяч», — отметил юрист.

По словам Хаминского, в случае установления, что возгорание произошло из-за нарушения обязательных требований к пожарной безопасности, то к административной ответственности могут привлечь как организаторов мероприятия, так и владельцев площадки.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров, который сейчас продолжает проходить лечение после полученных на концерте травм, сможет претендовать на инвалидность.

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