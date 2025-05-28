Медик допустил инвалидность у госпитализированного Киркорова

Ортопед Терновой: Киркоров сможет претендовать на инвалидность после лечения

Народный артист России Филипп Киркоров может стать инвалидом после прохождения лечения и восстановления. Об этом порталу «Абзац» сообщил травматолог-ортопед Константин Терновой.

По словам эксперта, артиста в ближайшее время могут ждать серьезные проблемы из-за осложнений.

«У него может начаться заражение крови и нарушение функции сустава, сепсис. Сахарный диабет поспособствует этому. Сепсис можно вылечить, учитывая его возможности, но очень тяжело. Руку он сохранит, но сможет претендовать на инвалидность», — заявил Терновой.

Ранее стало известно, что певец Филипп Киркоров приостановил деятельность после серьезной травмы на концерте. К госпитализации артиста привели последствия инцидента во время концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля.