Отправившего деньги на помощь Украине жителя ДНР осудили за госизмену

Житель ДНР получил 13 лет и полумиллионный штраф за спонсирование ВСУ

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере почти полмиллиона рублей 60-летнего жителя Енакиево Донецкой народной республики за совершение государственной измены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, в период с августа по сентябрь 2024 года мужчина перевел деньги Вооруженным силам Украины, используя банковское приложение на своем телефоне. Он проведет назначенный срок в колонии строгого режима.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Крыма, который планировал выехать за пределы страны и принять участие в боях в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация).