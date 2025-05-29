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13:53, 29 мая 2025Силовые структуры

Отправившего деньги на помощь Украине жителя ДНР осудили за госизмену

Житель ДНР получил 13 лет и полумиллионный штраф за спонсирование ВСУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере почти полмиллиона рублей 60-летнего жителя Енакиево Донецкой народной республики за совершение государственной измены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, в период с августа по сентябрь 2024 года мужчина перевел деньги Вооруженным силам Украины, используя банковское приложение на своем телефоне. Он проведет назначенный срок в колонии строгого режима.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Крыма, который планировал выехать за пределы страны и принять участие в боях в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация).

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