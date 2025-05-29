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12:13, 29 мая 2025Силовые структуры

Жителя Крыма осудили за попытку выехать из страны и вступить в РДК

Житель Крыма получил 12 лет за желание воевать против России в составе РДК
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Крыма, который планировал выехать за пределы страны и принять участие в боях в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Как установил суд, житель поселка Симеиз планировал выехать из России на Украину, чтобы вступить в состав РДК. Для этого он установил контакт с представителями террористической организации и получил подробные инструкции для вступления в ее ряды, но вскоре был задержан сотрудниками силовых структур.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к участию в деятельности террористической организации и приготовлению к государственной измене. Первые два года заключения он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 18 годам заключения 36-летнего жителя Алексея Пальчикова по делу о подготовке теракта в Белгороде.

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