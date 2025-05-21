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17:35, 21 мая 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за госизмену и подготовку теракта на выборах

В Петербурге суд дал 18 лет заключения жителю за подготовку теракта в Белгороде
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 18 годам заключения 36-летнего жителя Алексея Пальчикова по делу о подготовке теракта в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС.

Установлено, что в марте 2024 года мужчина вышел на контакт с «Русским добровольческим корпусом» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) и заявил, что за 50 тысяч рублей готов им помочь. После он получил задание представителей РДК забрать из тайника, а потом собрать самодельное взрывное устройство. Его Пальчиков хранил по месту жительства.

7 марта мужчина установил взрывное устройство у входа на избирательный участок №157 на выборах президента России в Белгороде и был задержан сотрудниками ФСБ. Взрывное устройство обезвредили.

Мужчину признали виновным в преступлениях по статьям о госизмене, участии в деятельности террористической организации, покушении на совершение террористического акта и незаконный оборот взрывных устройств в составе организованной группы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 16 годам колонии за планы отравить бойцов СВО.

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