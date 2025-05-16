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01:16, 16 мая 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за планы отравить бойцов СВО

Белгородца Ярошенко приговорили к 16 годам колонии за планы отравить бойцов СВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Белгородца Юрия Ярошенко, планировавшего отравить участвующих в специальной военной операции (СВО) бойцов, признали виновным по ряду статей и приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщила региональная прокуратура на своем сайте.

Отмечается, что 2-й Западный окружной военный суд признал 48-летнего мужчину виновным по статьям «Государственная измена», «Покушение на участие в деятельности террористической организации», «Приготовление к совершению диверсии с использованием ядовитых веществ», «Приготовление к совершению террористического акта» и «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств».

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