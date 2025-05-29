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12:30, 29 мая 2025Бывший СССР

Песков назвал главный приоритет в переговорах между Россией и Украиной

Песков: Сейчас главное — продолжить прямые переговоры между Россией и Украиной
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Главным приоритетом остается продолжение прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас главное — продолжить этот процесс прямых переговоров российско-украинских», — заявил Песков.

Он также добавил, что было предложено сделать это в Стамбуле в предстоящий понедельник.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров между Россией и Украиной.

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