Песков назвал главный приоритет в переговорах между Россией и Украиной

Песков: Сейчас главное — продолжить прямые переговоры между Россией и Украиной

Главным приоритетом остается продолжение прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас главное — продолжить этот процесс прямых переговоров российско-украинских», — заявил Песков.

Он также добавил, что было предложено сделать это в Стамбуле в предстоящий понедельник.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров между Россией и Украиной.