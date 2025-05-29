В России назвали основное место для переговоров с Украиной

Шойгу: Стамбул становится основной площадкой для переговоров с Украиной

Стамбул становится основной площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям — касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки, ну и теперь российско-украинских переговоров», — сказал спикер.

Ранее помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский рассказал, что позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Теперь Москва ждет подтверждения даты и времени. При этом предложенную площадку политик не назвал.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о попытках Запада навязать место для переговоров с Украиной. По его словам, это делается с помощью сообщений о проведении встречи в Женеве или Ватикане.