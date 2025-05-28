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18:39, 28 мая 2025Бывший СССР

Россия предложила Украине дату и место новых переговоров

Мединский: Россия предложила Украине дату и место новых переговоров
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия предложила украинским представителям дату и место новых переговоров. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, передает ТАСС.

«[Министру обороны Украины Рустему] Умерову позвонил сегодня и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами», — подчеркнул он.

При этом конкретное место и дату встречи с украинскими представителями Мединский не назвал. При этом он отметил, что темой переговоров будет «содержательное сущностное обсуждение» всех пунктов потенциального соглашения о прекращении огня.

Теперь российская сторона ждет ответа от Украины — подтверждения точной даты и времени, добавил глава делегации России на переговорах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о звонке Рустема Умерова Владимиру Мединскому. По его словам, министр обороны страны узнавал о готовности России назвать условия для прекращения боевых действий.

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