Мединский: Россия предложила Украине дату и место новых переговоров

Россия предложила украинским представителям дату и место новых переговоров. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, передает ТАСС.

«[Министру обороны Украины Рустему] Умерову позвонил сегодня и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами», — подчеркнул он.

При этом конкретное место и дату встречи с украинскими представителями Мединский не назвал. При этом он отметил, что темой переговоров будет «содержательное сущностное обсуждение» всех пунктов потенциального соглашения о прекращении огня.

Теперь российская сторона ждет ответа от Украины — подтверждения точной даты и времени, добавил глава делегации России на переговорах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о звонке Рустема Умерова Владимиру Мединскому. По его словам, министр обороны страны узнавал о готовности России назвать условия для прекращения боевых действий.