Песков рассказал о попытках Запада навязать место для переговоров с Украиной

Песков: Запад хочет навязать России свои площадки для переговоров с Украиной

Сообщениями о возможном проведении переговоров с Украиной в Женеве или Ватикане Запад хочет навязать России свои площадки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».

«Связаны c желанием навязать западные площадки», — так представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы может провести саммит с американским коллегой и украинским лидером Владимиром Зеленским в Женеве.

Позднее агентство ТАСС со ссылкой на источник опровергло данную информацию. Собеседник агентства подчеркнул, что Женева не может стать такой площадкой в силу политики Швейцарии, утратившей нейтралитет.