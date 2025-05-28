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14:16, 28 мая 2025Мир

Песков рассказал о попытках Запада навязать место для переговоров с Украиной

Песков: Запад хочет навязать России свои площадки для переговоров с Украиной
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сообщениями о возможном проведении переговоров с Украиной в Женеве или Ватикане Запад хочет навязать России свои площадки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».

«Связаны c желанием навязать западные площадки», — так представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы может провести саммит с американским коллегой и украинским лидером Владимиром Зеленским в Женеве.

Позднее агентство ТАСС со ссылкой на источник опровергло данную информацию. Собеседник агентства подчеркнул, что Женева не может стать такой площадкой в силу политики Швейцарии, утратившей нейтралитет.

Вот это да!
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