Слова Келлога о возможном месте встречи Путина с Трампом и Зеленским опровергли

Женева не станет площадкой для проведения второго раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«В силу политики Швейцарии, утратившей нейтралитет, Женева не может быть сейчас площадкой», — сказал собеседник агентства.
Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы может провести саммит с американским коллегой и Владимиром Зеленским в Женеве.
До этого в пресс-службе посольства России в Берне отметили, что вопрос о переговорах по Украине в Швейцарии умозрителен, так как швейцарские власти поддерживают Киев в конфликте и присоединились к антироссийским санкциям.