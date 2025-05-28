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12:04, 28 мая 2025Мир

Слова Келлога о возможном месте встречи Путина с Трампом и Зеленским опровергли

ТАСС: Женева не станет площадкой второго раунда переговоров России и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Yves Herman / Reuters

Женева не станет площадкой для проведения второго раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В силу политики Швейцарии, утратившей нейтралитет, Женева не может быть сейчас площадкой», — сказал собеседник агентства.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы может провести саммит с американским коллегой и Владимиром Зеленским в Женеве.

До этого в пресс-службе посольства России в Берне отметили, что вопрос о переговорах по Украине в Швейцарии умозрителен, так как швейцарские власти поддерживают Киев в конфликте и присоединились к антироссийским санкциям.

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